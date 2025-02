Botafogo acerta contratação de novo atacante com planos para a Recopa

O Botafogo tem mais uma novidade para este início de temporada: o acerto com o atacante Nathan Fernandes, de 19 anos. Após anunciar a volta do auxiliar técnico Cláudio Caçapa para assumir o comando como interino, o alvinegro tem expectativa de que a nova contratação já possa jogar a Recopa, na próxima quinta-feira (20). Segundo o site Canal do TF, o atacante já foi relacionado para o torneio.

O clube carioca enfrenta o Racing, campeão da Copa Sul-americana de 2024, em Buenos Aires. Na semana seguinte, recebe os argentinos no Nilton Santos para decidir o título. O clube quer fechar o negócio o quanto antes, com intuito de conseguir regularizar Nathan a tempo de estar disponível para os duelos.

O atacante assinará um contrato com vínculo de cinco anos com o alvinegro, com valor fixo de US$ 7 milhões (cerca de R$ 40,4 milhões, na cotação atual) e outros US$ 3 milhões (R$ 17,3 mi) em bônus por metas atingidas. No Sul-americano, Nathan sofreu uma lesão grau 1 na coxa esquerda e não vem atuando nas últimas partidas. Ele deve ser integrado ao elenco do Botafogo a partir da próxima segunda-feira (17).

Carreira

O carioca Nathan Fernandes começou sua carreira na base do Grêmio, em 2021, aos 15 anos. Ele passou pelas categorias de base sub-17 e sub-20, além de atuar no time B do clube, até fazer sua estreia como jogador profissional em maio de 2023. Com a camisa do tricolor, ele disputou 50 jogos, com quatro gols marcados e uma assistência.

Com a seleção no Sul-americano sub-20, Nathan entrou em campo em cinco oportunidades, começando como titular em quatro delas, até ser afastado dos gramados para tratar a lesão sofrida no dia 7 deste mês, contra a Colômbia.