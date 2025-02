Ministério da Saúde amplia número de medicações e itens distribuídos pelo Farmácia Popular

Na última quinta-feira (13), o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da gratuidade sobre medicamentos e itens distribuídos no programa Farmácia Popular. Anteriormente, 39 produtos já eram oferecidos sem custos para a população. O número subiu, agora, para 41.

Os dois novos produtos que vão ser distribuídos gratuitamente são:

➔ Dapagliflozina, remédio utilizado para o tratamento de diabetes em casos ligados a doenças cardiovasculares.

➔ Fraldas geriátricas (apenas o público elegível, com idade de 60 anos ou mais, poderá adquiri-las de forma gratuita).

Nísia Trindade, ministra da Saúde, informou através das redes sociais a abertura de uma nova fase de credenciamento em 758 cidades que não era atendidas pelo programa. O Farmácia Popular foi criado em 2004 com o objetivo de garantir a continuidade do tratamento de doenças através de medicamentos gratuitos ou com descontos.

Produtos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção, colesterol alto, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, dignidade menstrual e incontinência são oferecidos pelo programa. A iniciativa está presente em mais de 31 mil farmácias credenciadas de 4.812 municípios. Esse número equivale a 86% das cidades do Brasil.

Confira a lista de medicamentos oferecidos pelo Farmácia Popular:

Remédios para asma:

• brometo de ipratrópio 0,02mg

• brometo de ipratrópio 0,25mg

• dipropionato de beclometasona 200mcg

• dipropionato de beclometasona 250mcg

• dipropionato de beclometasona 50mcg

• sulfato de salbutamol 100mcg

• sulfato de salbutamol 5mg

Remédios para diabetes:

• cloridrato de metformina 500mg

• cloridrato de metformina 500mg - ação prolongada

• cloridrato de metformina 850mg

• glibenclamida 5mg

• insulina humana regular 100ui/ml

• insulina humana 100ui/ml

• dapagliflozina 10 mg

Remédios para hipertensão:

• atenolol 25mg

• besilato de anlodipino 5 mg

• captopril 25mg

• cloridrato de propranolol 40mg

• hidroclorotiazida 25mg

• losartana potássica 50mg

• maleato de enalapril 10mg

• espironolactona 25 mg

• furosemida 40 mg

• succinato de metoprolol 25 mg

Remédios para anticoncepção:

• acetato de medroxiprogesterona 150mg

• etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg

• noretisterona 0,35mg

• valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg

Remédio para osteoporose:

• alendronato de sódio 70mg

Remédios para dislipidemia (colesterol alto)

• sinvastatina 10mg

• sinvastatina 20mg

• sinvastatina 40mg

Remédios para doença de Parkinson:

• carbidopa 25mg + levodopa 250mg

• cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

Remédios para glaucoma:

• maleato de timolol 2,5mg

• maleato de timolol 5mg

Remédios para rinite:

• budesonida 32mcg

• budesonida 50mcg

• dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

Itens de higiene:

• Fralda geriátrica

• absorvente menstrual

Para retirar os medicamentos e/ou fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do programa, apresentando os seguintes documentos:

▶ Documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF;

▶ Receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares.

A distribuição de fraldas geriátricas para incontinência é destinada a pacientes com idade mínima de 60 (sessenta) anos ou a pessoas com deficiência. Para solicitá-las, é obrigatória a apresentação de prescrição, laudo ou atestado médico que justifique a necessidade do uso. No caso de pacientes com deficiência, o documento deve conter a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID).

Se o paciente estiver acamado ou impossibilitado de comparecer, ele deve pedir a um representante legal ou procurador que vá até o estabelecimento credenciado portando:

▶ Receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares;

▶ Documento oficial com foto e CPF do beneficiário titular da receita.

Sobre os absorventes, as pessoas que podem retirar os itens em farmácias credenciadas são: estudantes das instituições públicas de ensino, pessoas em situação de vulnerabilidade social extrema e pessoas em situação de rua, com idade entre 10 e 49 anos e estarem inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).