Jisoo e Sabrina Carpenter são destaques nos lançamentos da semana

Sexta-feira é sempre marcada por grandes lançamentos musicais. O início do fim de semana traz as novidades mais aguardadas da indústria, e nos últimos sete dias, diversos artistas como Sabrina Carpenter, Jisoo e Selena Gomez apresentaram novos projetos que prometem animar os fãs. Confira os destaques:

Jisoo

Mais uma integrante do BLACKPINK segue carreira solo! Jisoo lançou seu primeiro álbum, “AMORTAGE”, e já está quebrando recordes na Coreia do Sul. O EP, lançado nesta sexta-feira (14/2), registrou o maior número de vendas no primeiro dia para um artista solo em 2025.

O disco traz quatro faixas que exploram diferentes estágios emocionais do amor. O primeiro single, “Earthquake”, já chegou acompanhado de um videoclipe.

Sabrina Carpenter

Após brilhar no Grammy com prêmios de Melhor Álbum Pop e Melhor Performance de Pop Solo, Sabrina Carpenter lançou a versão deluxe de “Short n’ Sweet”. Entre as novidades, a cantora surpreendeu os fãs com um remix de “Please Please Please”, agora com participação especial de Dolly Parton, 79*.

Além disso, a versão deluxe inclui quatro faixas inéditas: “15 Minutes”, “Couldn’t Make It Any Harder”, “Busy Woman” e “Bad Reviews”, já disponíveis nas plataformas de streaming.

Selena Gomez e Benny Blanco

Tem disco novo a caminho! Selena Gomez e Benny Blanco anunciaram o lançamento de seu primeiro álbum colaborativo, “I Said I Love You First”, previsto para março. Enquanto isso, os fãs já podem curtir o primeiro single do projeto: “Scared of Loving”.

