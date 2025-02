Fluminense acerta a contratação do atacante Everaldo, do Bahia

Fluminense fecha com Everaldo, do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Fluminense fecha com Everaldo, do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Fluminense acertou a contratação do atacante Everaldo, do Bahia. O jogador de 33 anos atua como centroavante, que era a prioridade da diretoria do tricolor carioca. Everaldo foi titular nas últimas duas temporadas, mas perdeu espaço com ascensão de Lucho Rodríguez e a chegada de William José no clube baiano.

O vínculo de Everaldo será até o final de 2026 com o Flu. O atacante chega para suprir a lacuna deixada após a saída de Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Everaldo foi revelado pelo Grêmio e chegou ao profissional em 2011. Fez apenas 17 partidas em três temporadas diferentes, tendo entre elas empréstimos para Caxias, CSA e Figueirense, que o comprou em 2015.

Leia também:

▶ Acidentes com motos na Região dos Lagos lotam leito de hospital

▶ PRF apreende cerca de 13 quilos de entorpecentes na BR-101

Depois de rodar em alguns clubes do Brasil, México e Arábia Saudita, Everaldo ganhou destaque com a camisa da Chapecoense em 2019. Foram 13 gols marcados no Campeonato Brasileiro daquele ano, ainda emprestado pelo Querétaro, do México.

Em seguida, após o bom desempenho, o atacante se transferiu para o Kashima Antlers, onde atuou por três temporadas. Por lá, ele marcou 34 gols em 101 jogos. Ele retornou ao Brasil para acertar com o Bahia, em 2023. Pelo Tricolor de Aço, foram 34 gols em 124 partidas.