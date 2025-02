Vasco terá o retorno de Coutinho e Paulinho para o clássico contra o Flamengo

Coutinho deve retornar ao Vasco para o clássico diante do Flamengo, neste sábado (15) - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco encerrou nesta sexta-feira (14) a preparação para o clássico diante do Flamengo, no sábado (15), às 21h45, no Maracanã. A atividade aconteceu no CT Moacyr Barbosa e serviu para esboçar os possíveis titulares para o duelo.

Philippe Coutinho e Paulinho treinaram normalmente. Ambos haviam sido preservados do confronto contra o Sampaio Corrêa, no começo desta semana. A dupla deve ser titular para o Clássico dos Milhões.

O camisa 11 havia sofrido um leve edema muscular no adutor da coxa esquerda contra o Fluminense e foi poupado do último compromisso do cruzmaltino. Já o camisa 18 foi preservado para controle de carga, mas está apto para o clássico.

Quem está fora é Jair. O volante sentiu um incômodo musculo e não foi relacionado para encarar o Flamengo. Mateus Carvalho ou Sforza são as opções para ocupar a vaga do camisa 8. Quem também pode ficar de fora é o zagueiro Lucas Oliveira. Ele sofreu uma pancada no tornozelo na última rodada. Lucas Freitas pode herdar a posição e Maurício Lemos pode ser relacionado pela primeira vez desde que chegou ao Vasco.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Maurício Lemos), Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza), Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho; Vegetti.

Com 14 pontos, o Vasco é o atual terceiro colocado do Campeonato Carioca. A equipe precisa vencer para não ter chances de deixar o G-4 da competição ao fim da rodada. O time comandado por Fábio Carille tem um ponto a mais em relação ao Nova Iguaçu, primeiro time fora da zona de classificação para as semifinais.