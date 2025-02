Prefeitura de Niterói inaugura Escola de Gastronomia no Restaurante Popular do Fonseca

As inscrições começam no dia 17 de fevereiro - Foto: Divulgação

As inscrições começam no dia 17 de fevereiro - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói inaugurou nesta quinta-feira (13) a Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin. O novo espaço, anexo ao Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, no Fonseca, foi equipado com salas de aula e cozinhas multiuso para oferecer cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições começam no dia 17 de fevereiro. Inicialmente, serão ofertadas 144 vagas, prioritárias para beneficiários da Moeda Arariboia com mais de 18 anos.

"Quem passa fome sabe da sua necessidade, e nós, com o Restaurante Popular do Fonseca, já servimos mais de 600 mil refeições. Mas também precisamos ensinar a pescar e, agora, estamos fazendo as duas coisas. Esta escola de gastronomia é um passo adiante: além de servir a alimentação, será um espaço de formação. Nos próximos anos, 7 mil jovens aprenderão o ofício da gastronomia e qualificarão ainda mais os serviços para empresas e restaurantes de Niterói. São 7 mil famílias que voltarão a ter o sonho de um emprego digno, ao mesmo tempo em que contribuirão para a economia da cidade, sobretudo nos setores de gastronomia e turismo", afirma o prefeito Rodrigo Neves.

Cada módulo de ensino terá uma duração específica, e as turmas serão compostas por até 24 alunos. Os cursos serão desenvolvidos em parceria com o Senac, e as aulas começam em março.

Neste primeiro momento, serão oferecidas formações em "Quentinhas", "Salgados", "Bolos e Geleias", "Pães variados", "Pizza" e "Quanto vale meu produto". No segundo semestre, serão abertas inscrições para os cursos de "Ajudante de Cozinha", "Cozinha Profissional", "Assistente de Confeitaria", "Confeitaria Profissional", "Cozinha Japonesa Quente", "Serviço de Garçom" e "Preparo de Drinks".

"As vagas serão ofertadas para a população da Zona Norte, com prioridade para usuários da Moeda Social Arariboia. São cursos que, de fato, vão colocar as pessoas no mercado de trabalho. O setor de gastronomia e bares é hoje o segundo que mais emprega trabalhadores em Niterói. A cidade tem vocação para o serviço, especialmente o gastronômico. Tenho certeza de que a Escola de Gastronomia, com a chancela do Senac, uma instituição reconhecida há décadas, será um vetor importante para a formação de mão de obra qualificada", destaca Elton Teixeira, secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária.

Durante a inauguração da Escola de Gastronomia, foi assinado um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes e Bares de Niterói e Região para capacitação e treinamento dos estudantes. O acordo prevê que os alunos realizem estágio prático nos restaurantes filiados ao sindicato como parte da formação técnica profissional. A medida visa facilitar a inserção dos formados no mercado de trabalho, segundo Bruno Marasco, presidente do sindicato.

"O nosso setor é carente não só de profissionais, mas de pessoas realmente dispostas a trabalhar com gastronomia. É um trabalho exigente. Costumo dizer que trabalhamos quando os outros se divertem. A escola, com a estrutura que possui e os cursos oferecidos, poderá formar profissionais que estarão prontos para o mercado de trabalho", explica Marasco.

Restaurante Popular – Inaugurado há pouco mais de um ano pela Prefeitura de Niterói na Alameda São Boaventura, o Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus já serviu mais de 600 mil refeições. Por apenas R$ 2, a população da Zona Norte pode almoçar uma refeição balanceada, com alimentos selecionados por nutricionistas. O restaurante tem capacidade para servir até 2 mil refeições diariamente. A entrada conta com bilheteria e área de higienização, que leva diretamente ao refeitório, com capacidade para 200 pessoas. A cozinha industrial está ligada às despensas e a outras salas menores destinadas ao preparo dos alimentos.