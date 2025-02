Biblioteca Parque de Niterói promove sábado com oficinas, música e literatura para todas as idades

Depois da grande reabertura, após reparos e revitalização do entorno, a Biblioteca Parque de Niterói segue oferecendo uma série de atividades gratuitas neste sábado, 15 de fevereiro, para todas as idades e públicos. Além de seu vasto acervo de livros, a Biblioteca promove apresentações musicais, recreação, pintura e celebra a arte circense e indígena.

A revitalizada Praça da República recebe, a partir das 10h, atividades para as crianças e suas famílias. Léo Castro abre a programação com o seu show Batucando, às 10h, envolvendo todo o público em uma viagem sonora através dos ritmos brasileiros, costurando canções autorais, regionais e da MPB. Às 11h, será a vez da arte circense ocupar a praça com a Churumello Circus, apresentando a dupla de palhaços Gramelloucos oferecendo o melhor da palhaçaria tradicional com esquetes clássicas associadas a números mais modernos como as bolhas de sabão gigantes.

Oficina de grafismo | Foto: Divulgação

Além da praça, o jardim e a sala infantil da Biblioteca Parque de Niterói também recebem atividades para as crianças, a partir das 10h. Oficinas de argila e pintura ocupam o jardim, enquanto a sala infantil oferece recreação voltada para o desenvolvimento pedagógico, com brincadeiras, jogos, atividades de pintura, entre outras.

A cultura geek também estará presente na programação, com o Circuito Niteroiense de RPG promovendo os jogos nas mesas da Biblioteca, a partir das 10h. Da criação coletiva de enredos ao jogo, os mestres guiam os iniciantes e os experientes nas técnicas da narrativa.

Oficina de argila | Foto: Divulgação

Para os jovens leitores, a partir das 10h30, acontece no Café Paris o Circuito de Literatura Jovem de Niterói, com oficinas de técnicas narrativas para criação textual, ministradas por escritores especializados na temática.

Às 13h, a historiadora e mestre em Línguas Indígenas Carolina Potiguara, apresenta a Oficina de Grafismo Indígena. Para todas as idades, a oficina apresenta como essas pinturas corporais, adornos e utensílios marcam a identidade de cada povo. Indígena, educadora e oficineira, Carolina conta a origem do Grafismo Indígena, sua importância, valorização e como executá-la, transformando a técnica milenar em uma ferramenta pedagógica.

Além das programação gratuita, os visitantes também podem contar com os serviços oferecidos pela Biblioteca Parque de Niterói, como empréstimo de livros, acesso a computadores e salas para estudos, com estruturas confortáveis, climatizadas e com rede wi-fi. Para a utilização dos serviços de empréstimo e dos computadores, os leitores devem realizar um cadastro, utilizando um documento oficial com foto e um comprovante de residência, físico ou digital.

Recreação infantil | Foto: Divulgação

A Biblioteca Parque de Niterói funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 15h, com entrada e serviços gratuitos.

Programação completa:

Sábado, 15 de fevereiro de 2025

Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro, Niterói

Atração: Batucando com Léo Castro

Horário: 10h

Atração: Circuito Niteroiense de RPG

Horário: 10h

Atração: Recreação Pedagógica Infantil

Horário: 10h

Atração: Oficina de Pintura

Horário: 10h

Atração: Oficina de Argila

Horário: 10h

Atração: Circuito de Literatura Jovem de Niterói

Horário: 10h30

Atração: Churumello Circus

Horário: 11h

Oficina de grafismo indígena

Horário: 13h

Atividades gratuitas

Classificação indicativa livre