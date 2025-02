Universo São Gonçalo abre semestre do curso de Medicina celebrando atendimento humanizado

A celebração da Saúde, da Educação e da formação de profissionais humanizados, além do desenvolvimento da comunidade estudantil. Esses foram os motes da aula de abertura do primeiro semestre de 2025 do curso de Medicina da Universo de São Gonçalo, para a segunda turma de universitários, na manhã desta terça-feira (11), no campus da Trindade. O evento, além dos alunos, reuniu professores e gestores da Universidade Salgado de Oliveira, como a reitora da instituição, Jaína de Mello Ferreira; a diretora de infraestrutura e autoavaliação institucional, Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira; o diretor do campus São Gonçalo, Fábio Tavares; autoridades municipais, como a secretária municipal de Saúde de São Gonçalo, Bianca Serour, e a presidente da Fundação Municipal de Saúde, Rafaella Apolinário Pinheiro; além de convidados ilustres, como o diretor do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e coordenador de internato do curso de Medicina da Universo, Raphael Riodades. O médico hepatologista, Rodrigo Luz, ministrou a palestra de abertura do ano letivo, sob o tema "O perfil do médico para a sociedade tecnológica".

Rodrigo Luz - Médico hepatologista | Foto: Layla Mussi

Inicialmente, os acadêmicos foram recepcionados com um discurso de boas-vindas do diretor do campus, Fábio Tavares. "É uma alegria recebê-los em nosso campus no início dessa caminhada, dessa longa jornada. Espero que vocês aproveitem ao máximo nossa", afirmou.

Logo em seguida, a reitora Jaína Ferreira saudou aos novos alunos, descrevendo o atual momento como "ímpar" e de "integração". "Quero saudar este momento em nome da nossa presidente da Fundação de Saúde de São Gonçalo. Começa hoje o primeiro semestre de Medicina, um momento ímpar, porque hoje nós estamos integrando Educação e Saúde, e uma área não existe sem a outra", iniciou.

"Essa trajetória de Educação e Saúde é, na verdade, uma diretriz do curso de Medicina. Vocês serão preparados para fazer a diferença no município. O perfil do nosso médico de hoje é o que tem que fazer a diferença no ser humano. Os nossos futuros médicos precisam cuidar não só do físico, mas também do lado emocional e espiritual. Estamos no alto desenvolvimento da tecnologia, mas isso não basta; é preciso integrar Educação e Saúde, e ver o homem por inteiro. Fico muito feliz de ver essa sala cheia. Hoje é o dia da Educação e a Saúde integradas", concluiu a reitora da instituição.

Medicina e tecnologia

Dando continuidade às boas-vindas aos acadêmicos de Medicina, o hepatologista Rodrigo Luz contou um pouco sobre sua trajetória na área, repleta de experiências e vivências humanizadas que puderam servir de motivação para os futuros doutores formados pela Universo.

"Gostaria de parabenizar a instituição, que está extremamente preparada para formar excelentes médicos. Essa integração, desde o início da trajetória acadêmica, entre o curso e a área de Saúde do município de São Gonçalo, é de extrema importância e irá contribuir, de forma assertiva, para o futuro da Medicina de modo geral, com profissionais capacitados e humanos, com foco em cuidar de gente, se doar para a população", afirmou o hepatologista, antes de iniciar a palestra, que teve como objetivo mostrar aos alunos que, mesmo diante de avanços tecnológicos, o atendimento humanizado deve ser prioridade.

Atendimento humanizado é o foco da instituição no curso de Medicina.

Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira, diretora de infraestrutura e autoavaliação institucional, falou sobre a busca pela humanização do médico | Foto: Layla Mussi

"A gente sempre fala muito sobre a humanização do médico. Isso é uma coisa que priorizamos bastante dentro do nosso projeto, porque queremos formar médicos com consciência da relação com o paciente. Claro que vamos formar médicos generalistas, mas a gente sempre traz esse olhar para o município, da humanização, do cuidado, porque a Universo não tem foco somente no lucro. A proposta é educar, que é o legado deixado pela professora Marlene e pelo professor Joaquim. Essa conscientização logo no início do curso é muito importante para que os alunos possam desenvolver esse conceito ao longo dessa trajetória", pontuou a diretora de infraestrutura e autoavaliação institucional, Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira.

Futuro da saúde do município

A cidade de São Gonçalo recebe o curso de Medicina da Universo como uma oportunidade de expansão da educação de ensino superior. A partir da chegada deste curso, o município se vê no caminho da oferta de uma graduação de excelência acadêmica, que visa o futuro da cidade, através da formação de profissionais qualificados.

Para o diretor do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e coordenador de internato do curso de Medicina da Universo SG, a medicina tem papel crucial no elo com o ser humano e, a partir desse entendimento, formar novos profissionais é ter a oportunidade de fazer a diferença no futuro do município.

"Médico precisa ser mais do que técnico, precisa ser alguém que entende de gente. O elo entre médico e paciente é a base para um bom atendimento, para uma relação de confiança que transforma um profissional comum em um excepcional. Podem ter certeza de que vocês vão fazer a diferença na vida das pessoas", declarou o médico.

A chegada do curso de Medicina promete não apenas gerar oportunidades para futuros profissionais da Saúde, que se sentem entusiasmados com a vasta gama de opções dentro do próprio município onde irão estudar, mas também poderem impactar positivamente a cidade em vários setores.

Para as estudantes Lavínia Ornellas Peixoto Lopes, 20 anos, e Isabella Mota e Mota de Moraes Oliveira, 19 anos, calouras do curso de Medicina, as expectativas são altas para o futuro.

"Acho que a Universo demonstrou estar super preparada para oferecer esse curso, e eu estou muito grata por ter essa oportunidade. Pretendo dar o meu melhor, e que esse melhor possa ajudar muita gente. Esse é o meu desejo", afirmou Isabella.

"A estrutura está incrível, os professores são ótimos. Também quero muito ajudar pessoas e vejo essa como uma experiência única", completou Lavínia.

Parceria Saúde - Educação

A parceria firmada entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Saúde, e a faculdade de Medicina da Universo terá impacto positivo nos serviços de Saúde oferecidos na cidade, tanto a curto quanto a longo prazo, permitindo, inclusive, que estudantes do curso façam estágio em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), hospitais e centros especializados.

"Quero parabenizar a todos os futuros médicos que estão aqui hoje, e quero colocar a Secretaria e a Fundação à disposição de vocês. No futuro, daqui a alguns anos dessa jornada acadêmica, queremos contratar vocês, queremos vocês na nossa equipe profissional", afirmou a presidente da Fundação Municipal de Saúde, Rafaella Apolinario Pinheiro.

Rafaella Apolinário Pinheiro - Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Já a secretária municipal de Saúde de São Gonçalo, Bianca Serour, pediatra de formação, ressaltou a importância de se formarem profissionais que possam atuar dentro do próprio município.

"A gente conhece o território, a realidade do munícipe, então, ao longo desses anos, criar esse vínculo com a população é fundamental. A relação médico-paciente tem que existir, e médico tem que gostar de servir. Também é importante cuidar da nossa saúde mental, porque precisamos estar bem para cuidar do outro. A Secretaria e a Prefeitura estão à disposição de vocês. A gente precisa de colegas que nos ajudem a atender a população gonçalense", explicitou a secretária de Saúde.

Bianca Serour - Secretária Municipal de Saúde | Foto: Layla Mussi

Ao final da aula de abertura do semestre do curso de Medicina, a reitora Jaína, emocionada, relembrou o legado deixado pela professora Marlene Salgado de Oliveira, precursora da Educação no município. "Queremos que essa faculdade seja diferenciada na formação de médicos. Que vocês usem a tecnologia, mas não esqueçam jamais que aquele paciente é gente. A cura nem sempre existe, mas a satisfação e a felicidade são o fio condutor da profissão. A nossa reitora, professora Marlene, sempre dizia: 'Nunca perca a oportunidade de educar'", finalizou a reitora, sob aplausos.