Acadêmicos da Palmeira desfila nesse sábado (15) em Niterói e homenageia a 'Turma do Chaves'

Desfile está marcado para sábado (15) com apresentação do enredo que homenageia a 'Turma do Chaves' - Foto: Divulgação/Acadêmicos da Palmeira

Desfile está marcado para sábado (15) com apresentação do enredo que homenageia a 'Turma do Chaves' - Foto: Divulgação/Acadêmicos da Palmeira

O Bloco Carnavalesco Acadêmicos da Palmeira fará o desfile oficial nesse sábado (15), na região do Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Nessa edição, os integrantes da agremiação vão homenagear a 'Turma do Chaves', seriado de TV mexicano que ganhou fãs por todo o mundo, sendo o preferido por público de todas as idades, até ter a transmissão extinta, em 2020.

A concentração acontece a partir de 15h na Rua Henrique Lage, ao lado do Campo da Palmeira, e no fim da tarde, um trio elétrico vai seguir, com os músicos, pela região, embalando os foliões, com o hino oficial vencedor do concurso criado pela direção do bloco, de autoria de Niu Souza, Robson Ramos, Vinicius Xavier, Rafael Lopes e Marquinhos Meio Quilo.

Agremiação vai se apresentar na Zona Norte de Niterói | Foto: Divulgação/Acadêmicos da Palmeira

Folia - Com as cores verde e branca, o Acadêmicos da Palmeira foi criado no ano de 2012 por um grupo de amigos, amantes do Carnaval e da folia, na comunidade da Palmeira. Desde então, o bloco tem mobilizado milhares de pessoas em seus desfiles. Todas as informações sobre o desfile oficial do Carnaval de 2025 podem ser encontradas no Facebook Acadêmicos da Palmeira.

Leia também:

Justiça reabre caso de Ricardo Rocha, que alega ser filho de Gugu Liberato

Moradores enfrentam dificuldade no abastecimento de água do bairro Zumbi, em SG

Leia também: