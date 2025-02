Moradores enfrentam dificuldade no abastecimento de água do bairro Zumbi, em SG

Moradores do bairro Zumbi, em São Gonçalo, estão sofrendo com a falta d'água na região. Isso ocorre porque, segundo eles, o reabastecimento de água não é feito há sete meses, causando inúmeros transtornos à população local.

Ainda de acordo com os relatos, a concessionária Águas do Rio já foi procurada e informou que existe uma bomba instalada na Covanca e que a Enel não está se mobilizando para "agilizar" a instalação elétrica.

"Estamos há muitos meses lutando com a empresa Águas do Rio em prol do nosso reabastecimento de água no bairro, pois, com a saída da CEDAE, a empresa em questão não está fazendo nosso abastecimento, nos deixando sem outras opções, tendo em vista que a opção de comprar pipas foge do nosso orçamento", contou o morador David Mattos Conceição, 28 anos, profissional da área de Tecnologia da Informação.

O morador também relata que a antiga bomba, localizada na Covanca, atendia toda a população do bairro.

"A bomba nova foi instalada pela concessionária Águas do Rio e a antiga, que ainda está no local, era da CEDAE. E com essa antiga era tudo normal; ela era ligada três vezes na semana e não havia falta d'água", completou o morador.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Águas do Rio informou em nota: "A Águas do Rio informa que o novo sistema de bombeamento para a melhoria do abastecimento na região entrou hoje (13/02) em operação. Vale ressaltar que, desde de dezembro, a concessionária vem atuando na comunidade e já implantou cerca de um quilômetro de rede de distribuição de água e novas ligações, além da instalação da nova bomba. A empresa esclarece que, durante esse período, vem conversando com lideranças locais e fazendo o abastecimento alternativo por meio de caminhões-pipa na localidade.

A Águas do Rio reforça que segue à disposição da população pelo 0800 195 0 195, para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp".

Também procurada, a Enel informou: "A Enel Distribuição Rio informa que uma equipe será enviada ao local para avaliar a situação mencionada".