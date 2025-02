Instabilidade no PIX afeta usuários de diversos bancos nesta quinta-feira(13)

O sistema de pagamento instantâneo brasileiro, o PIX, apresenta falhas para usuários de diversos bancos, como Bradesco, Nubank, Banco do Brasil, Inter, Santander e Itaú, nesta quinta-feira (13). A instabilidade começou por volta das 8h38.

De acordo com o portal Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, o sistema do Banco Central do Brasil (BC) apresentou falhas a partir das 8h38. Às 9h04, já havia mais de 3.887 reclamações. No Google Trends, algumas das expressões mais pesquisadas nas últimas horas foram “problema pix hoje” e “pix não está funcionando”.

Ainda segundo o Downdetector, os usuários relataram a instabilidade do sistema em diversos bancos, como Itaú, Inter, Bradesco, Nubank, Caixa Econômica Federal e Santander. O problema parece ser uma instabilidade geral no sistema de pagamentos.