Governo do Estado decreta ponto facultativo durante o Carnaval

O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (13/02) - Foto: Reprodução/ internet

O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (13/02) - Foto: Reprodução/ internet

O Governo do Estado do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais nos dias 28 de fevereiro, 3 e 5 de março de 2025, em razão das festividades de Carnaval e da Quarta-Feira de Cinzas. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (13/02).

A medida se aplica a órgãos e entidades da administração pública estadual, incluindo autarquias e fundações, exceto os que prestam serviços essenciais, como forças de segurança, hospitais e demais atendimentos indispensáveis.

Leia também:

Batalhão Mirim no São Gonçalo Shopping

São Gonçalo realiza esquema especial de trânsito para o Sesc Verão 2025; Confira



"O Carnaval é uma das festas mais importantes do nosso estado, que movimenta a economia e atrai turistas do mundo inteiro. Com essa medida, garantimos mais organização e segurança durante um período de muito movimento nas ruas, sem comprometer os serviços essenciais", declarou o governador Cláudio Castro.