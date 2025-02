Calor extremo: Ambulantes enfrentam diculdades para suportar as altas temperaturas

Uma onda de calor está prevista para atingir o estado do Rio de Janeiro nesta quarta e quinta-feira (12 e 13/02), com temperaturas que podem chegar até 39ºC. O calor intenso, combinado à umidade do ar, que pode alcançar 88%, fará com que a sensação térmica atinja até 66ºC. Com essas altas temperaturas, os vendedores ambulantes, que trabalham sob o sol escaldante diariamente, se tornam uma das populações mais vulneráveis, precisando adotar estratégias para minimizar o impacto do calor.

Esses trabalhadores devem tomar precauções para evitar que as altas temperaturas prejudiquem tanto seu trabalho quanto sua saúde, como o uso de roupas leves e a instalação de ventiladores em suas barracas.

Vendedor há 30 anos, Paulo Henrique, de 59 anos, compartilha as dificuldades de trabalhar sob altas temperaturas: “É horrível trabalhar nesse calor, às vezes a pressão baixa, às vezes a pressão sobe. Já passei mal, sinto tontura, falta de apetite; a gente não come direito e só bebe água”, conta.

Para enfrentar os desafios do calor, Paulo adota algumas estratégias. “Para me proteger, uso ventilador (instalado na minha barraca), mas não dá conta. Levo muita água gelada de casa, uma garrafa congelada que coloco no isopor. Beber mais ou menos uns 4 litros por dia tem sido essencial. Quando fica insuportável, a gente corre para as lojas com ar-condicionado, e depois volta para o trabalho”, explica.

Vendedor há 30 anos, Paulo Henrique, de 59 anos, compartilha as dificuldades de trabalhar sob altas temperaturas | Foto: Layla Mussi

Além da água gelada e do ventilador, outros recursos são usados pelos ambulantes para aliviar o calor.

“Não tem muito o que fazer. A gente tenta se proteger com roupas mais leves, se hidratar o máximo possível e evitar ficar exposto ao sol. Uso boné e sempre trago 1 litro de água para beber ao longo do dia”, diz Lamin Souza, de 42 anos, que trabalha como vendedor há 9 anos.



Lamin Souza, de 42 anos, trabalha como vendedor há 9 anos. | Foto: Layla Mussi

A saúde também é uma preocupação constante para o vendedor Gilber Lúcio, de 60 anos, durante os dias de temperaturas extremas.

“Quando a pressão sobe, levo os remédios para pressão e diabetes, corro em casa, jogo água na cabeça e volto a trabalhar. Bebo muita água, cerca de 6 litros por dia, pois trago 2 litros, depois mais dois e depois mais dois. Tento me proteger do sol, ficando embaixo da lona o máximo possível”, relata o vendedor, que já trabalha há 48 anos na profissão.



A saúde também é uma preocupação constante para o vendedor Gilber Lúcio, de 60 anos, durante os dias de temperaturas extremas | Foto: Layla Mussi

Entenda como é calculada a sensação térmica:

De acordo com a especialista em clima Maria Clara Sassaki, da Tempo OK, em entrevista à CNN, a sensação térmica é calculada considerando a temperatura e o nível de umidade relativa do ar. Quando esses dois fatores se combinam, é registrada a sensação térmica. Esse cálculo pode ser visualizado na tabela desenvolvida pela Universidade de São Paulo (USP).

Confira a tabela | Foto: Reprodução - Núcleo de Climatologia Aplicada da Universidade de São Paulo (USP)

