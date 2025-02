Acidente entre carreta e caminhão deixa homem morto na Via Dutra

Na madrugada desta quinta-feira (13), um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta, deixou um homem de 44 anos morto na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), entre as cidades de Volta Redonda e Barra Mansa, no Sul Fluminense.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

Ainda segundo informações da corporação, o motorista do segundo veículo envolvido no acidente foi levado para a Santa Casa de Barra Mansa para atendimento médico. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Até às 8h desta quinta-feira (13), a faixa da direita da pista sentido Rio de Janeiro seguia interditada, gerando 21 km de congestionamento. Apenas a pista da esquerda está liberada.