Acidente de trânsito em Barra Mansa deixa 40 feridos

Um acidente de trânsito em Barra Mansa deixou pelo menos 40 pessoas feridas, segundo a Prefeitura do município, na manhã desta quarta-feira (12). Dois ônibus, uma ambulância, uma van de transporte escolar e um carro de passeio estiveram envolvidos no episódio. A maior parte dos feridos teve escoriações leves e foi atendida no local. Pelo menos treze deles, no entanto, precisaram ser internados na região.

A colisão aconteceu no bairro Boa Vista II. Segundo testemunhas, um dos ônibus que passava pelo bairro perdeu o controle e acabou batendo de frente com outro coletivo. Um carro que estava atrás do segundo ônibus também acabou sendo atingido e, com o impacto, acertou a van escolar que estava parada. Por fim, a ambulância, que passava próximo ao local, também foi atingida pelos veículos.

Os Hospitais Santa Maria e Santa Casa, em Barra Mansa, e o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, receberam algumas das vítimas. Segundo a Prefeitura, os ônibus envolvidos no acidente, da Viação Agulhas Negras, foram apreendidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. A 90ª DP (Barra Mansa) registrou o caso e está investigando o acidente.

A Prefeitura de Barra Mansa informou que está acompanhando o caso. "Equipes das secretarias de Saúde e de Assistência Social estão na Santa Casa de Barra Mansa fazendo acompanhamento das vítimas do acidente", informou, em nota, o órgão.