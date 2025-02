Barcas Rio assume operação entre Niterói e Rio com boas expectativas por parte dos passageiros

A nova concessionária responsável pelo transporte aquaviário entre Niterói e Rio de Janeiro entrou em operação nesta quarta-feira (12). A Barcas Rio será a nova controladora, com a missão de transportar 40 mil passageiros por dia.

Até o momento, os usuários das barcas não perceberam mudanças significativas nos serviços. “Por ser o primeiro dia, ainda não vemos grandes alterações, é mais uma mudança estética por enquanto,” comentou Clarisse Santos, economista de 26 anos, usuária das barcas.

Clarisse Santos, economista de 26 anos, usuária das barcas | Foto: Layla Mussi

Apesar de não notarem diferenças no serviço até agora, os passageiros demonstram expectativas em relação às novidades que a mudança de concessionária pode trazer. "A nova concessão pode trazer ideias inovadoras, e há muitas melhorias a serem feitas, principalmente na utilização das barcas novas, aumentando a frequência dos horários, entre outras coisas", afirmou Luiz Ronaldo, advogado de 32 anos.

Luiz Ronaldo, advogado de 32 anos | Foto: Layla Mussi

Suelen Velasco, babá de 32 anos e usuária frequente, comentou: "As barcas já são rápidas o suficiente, mas seria bom melhorar ainda mais, com foco na limpeza, nos banheiros, no fornecimento de coletes salva-vidas — porque segurança no mar é essencial — além de garantir ar condicionado e espaços confortáveis para os idosos."

Suelen Velasco, babá de 32 anos e usuária frequente do serviço | Foto: Layla Mussi

Tarifa

Ainda nesta quarta-feira, a Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado firmam um acordo para a implementação de uma nova tarifa, reduzindo o valor de R$ 21,00 para R$ 7,00 na linha Charitas x Praça XV. A medida já conta com o apoio da população, que acredita que, além de ser vantajosa financeiramente, poderá atrair mais passageiros da Região Oceânica, desafogando o trânsito no Centro da cidade.

Início da nova concessão promete melhorias no serviço aquaviário e maior acessibilidade para usuários da linha Charitas x Praça XV | Foto: Divulgação

“Essa redução da tarifa é excelente, principalmente para o trânsito. Ela cria uma alternativa viável, permitindo que o fluxo da Região Oceânica não sobrecarregue o Centro. Isso também facilita o transporte de passageiros de outros municípios, como São Gonçalo. A mudança é fundamental,” afirmou Clarisse.

Vale destacar que a nova tarifa será repassada ao Governo do Estado, que utilizará os recursos para quitar parte do contrato. Outra alteração importante é que o governo terá a possibilidade de revisar a grade horária das viagens e reajustar o valor das passagens, uma vez que o contrato é de Prestação de Serviço. Dessa forma, o Governo do Rio de Janeiro terá a responsabilidade de fiscalizar os serviços prestados, além de ser responsável pelo pagamento e pelos investimentos futuros, garantindo maior controle sobre a qualidade do serviço.

