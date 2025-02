Prefeitura de Niterói assina convênio com o Estado para redução da tarifa do catamarã

A Prefeitura de Niterói tem sido protagonista na busca por melhorias no transporte aquaviário - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói tem sido protagonista na busca por melhorias no transporte aquaviário - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado do Rio de Janeiro assinam, nesta quarta-feira (12), o convênio que viabiliza a redução da tarifa da linha de barcas Charitas x Praça XV. O valor da passagem será reduzido de R$ 21 para R$ 7,70.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, participam da cerimônia, que também marca o início da operação do sistema aquaviário pelo consórcio Barcas Rio. A Prefeitura de Niterói tem sido protagonista na busca por melhorias no transporte aquaviário, garantindo mais acessibilidade e qualidade no serviço para os moradores da cidade.

Leia também:

Homem é preso por furto em estabelecimento comercial de Niterói

Escuta Festival chega à quinta edição celebrando a cultura periférica e a diversidade