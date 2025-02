Gêmeos de 1 ano morrem afogados em piscina em Ubá, MG

Os socorristas do Samu realizaram manobras de ressuscitação por aproximadamente 40 minutos, mas não obtiveram sucesso - Foto: Reprodução/ internet

Os socorristas do Samu realizaram manobras de ressuscitação por aproximadamente 40 minutos, mas não obtiveram sucesso - Foto: Reprodução/ internet

Dois irmãos gêmeos, de 1 ano, morreram após se afogarem na piscina de uma casa, no último sábado (8), em Ubá, Minas Gerais. De acordo com o registro policial, quando os agentes chegaram ao local, a morte das crianças já havia sido confirmada pelos socorristas do Samu.

A responsável pelas crianças desde o nascimento, uma vez que a mãe biológica não pode cuidar, disse em depoimento que, por volta das 8h, viu que os gêmeos estavam dormindo e voltou a dormir também.

Algum tempo depois, ela foi acordada pelo filho de 6 anos, que pediu algo para comer, e, ao ir à cozinha, notou a ausência das crianças. Após procurar pelos gêmeos, a mulher, de 37 anos, os encontrou boiando na piscina. Com a ajuda da filha mais velha, de 17 anos, ela retirou as crianças da água e tentou reanimá-las até a chegada do Samu.

Os socorristas do Samu realizaram manobras de ressuscitação por aproximadamente 40 minutos, mas não obtiveram sucesso.

Ainda segundo a PM, a mulher responsável pelos menores foi encaminhada ao hospital devido ao abalo emocional. Ela prestou depoimento na delegacia e foi liberada. O celular dela foi apreendido.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. O delegado Douglas Mota abriu um inquérito, solicitou exames periciais e realizou diligências. O caso segue em investigação.