MPRJ determina interdição de fábrica que pegou fogo na Ilha do Governador

Impacto ambiental causado pelo episódio está sendo apurado - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) decretou a interdição da fábrica de óleo lubrificante que pegou fogo na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, no último sábado (08). O órgão determinou o fim de qualquer operação industrial na Moove, fábrica controlada pela Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A. O MP investiga a causa do incêndio e a proporção dos impactos deixados pelo episódio, que pode ter causado danos ambientais à Baía de Guanabara.

O órgão solicitou ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e à Secretaria de Estado de Defesa Civil informações sobre as providências tomadas pela fábrica após o incidente. Os detalhes foram adicionados ao inquérito civil que apura a responsabilidade por trás do incêndio e se o caso tem relação com uma ação civil pública que cita a empresa e tramita desde 2013.

A 37ª DP (Ilha do Governador) e o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) realizaram a perícia no local no dia do ocorrido. Agentes da Delegacia e do Instituto informaram que vão escutar o depoimento de testemunhas e analisar o registro de câmeras de segurança para continuar investigando o episódio.