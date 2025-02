Número de denúncias de pornografia infantil no Telegram aumentou 78% em 2024

O aplicativo de mensagens Telegram liderou a lista de redes sociais usadas para compartilhamento de pornografia infantil no Brasil em 2024. Segundo pesquisa do instituto SaferNet, divulgada nesta terça (11), o número de denúncias envolvendo imagens de abuso e exploração sexual de menores cresceu 78% do primeiro para o segundo semestre do ano passado. No fim de 2024, cerca de 1,4 milhão de usuários do app fazia parte de grupos ou canais que compartilham pornografia infantil.

Realizada ao longo do ano passado, a pesquisa indica um aumento no número de canais de compartilhamento de materiais de abuso. Boa parte deles comercializa as imagens ilegais; alguns aceitam até mesmo a moeda digital da plataforma como forma de pagamento pelo material. Segundo a SaferNet, o número de grupos ou canais com imagens de abuso de menores foi de 874 no início do ano para 1.043 no segundo semestre.

Segundo a instituição de pesquisa, a moderação do aplicativo é ineficiente. Em nota à Agência Brasil, o aplicativo disse que “tem política de tolerância zero para pornografia ilegal" e que "utiliza uma combinação de moderação humana, ferramentas de IA e aprendizado de máquina, além de denúncias de usuários e organizações confiáveis para combater pornografia ilegal e outros abusos”.

Compartilhar, vender ou armazenar fotos e vídeos de cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes é crime no Brasil. No caso de reconhecimento de imagens de abuso, usuários podem reportar à Central Nacional de Denúncias da Safernet Brasil, que é conveniada ao Ministério Público Federal (MPF). Em casos de suspeita de violência sexual contra menores, é possível acionar o Disque 100.