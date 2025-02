Homem é preso acusado de extorsão por cobrar R$ 250 em pintura corporal na Bahia

As pinturas são marca registrada da banda Timbalada - Foto: Reprodução

As pinturas são marca registrada da banda Timbalada - Foto: Reprodução

Um homem, não identificado, foi preso acusado de extorsão após cobrar R$ 250 reais por uma pintura corporal, a turistas de Santa Catarina, que visitavam o Largo do Farol da Barra, em Salvador, na última sexta-feira (7). Os turistas, mãe e filho, de 66 e 35 anos, informaram que foram obrigados a pagar a quantia em dinheiro, sem que nenhum preço tivesse sido mencionado anteriormente.

Os turistas chamaram a Polícia Militar, e a equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), prenderam o suspeito.

Segundo as histórias registradas pela Polícia Civil, as vítimas estavam no ponto turístico quando foram abordadas por dois homens, que seguraram seus braços de forma agressiva e começaram a pintar desenhos tribais sem autorização.

Os policiais militares conseguiram capturar um dos suspeitos e o conduziram à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), onde o caso foi registrado e continua sendo investigado com o objetivo de identificar todos os envolvidos.

A pintura corporal oferecida pelos suspeitos, é uma marca registrada da banda Timbalada e ligada a uma antiga tradição da banda, que pinta os símbolos tribais brancos no corpo durante o show. A banda se apresentou na Barra nesta sexta. Até mesmo quando não há shows na cidade, turistas têm o costume de pintar o corpo quando visitam o local.

Em alguns casos a abordagem é amistosa, entretanto, outras reclamações sobre o alto valor cobrado em um trabalho que aparenta ser ofertado de forma “supostamente gratuita”.

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), disse que não há uma tabela de preços estipulada para esses trabalhos, mas que deve haver um bom senso entre as partes.