Morador do Parque Anchieta desaparece e é visto pela última vez em Niterói

Willian Antônio Mattos Guimarães tem uma tatuagem no antebraço esquerdo - Foto: Reprodução

Familiares de Willian Antônio Mattos Guimarães, de 59 anos, conhecido como Bil, pedem informações que ajudem a localizá-lo. Willian é morador do Parque Anchieta, Zona Norte do Rio, e está desaparecido desde a última segunda-feira (3), após o horário do almoço. Ele foi visto pela última vez na quinta-feira (6), em Niterói.

De acordo com o sobrinho do desaparecido, Ronny Paulo, de 32 anos, o idoso saiu de casa sem documentos ou telefone.

“Após o almoço, de segunda-feira (3), Willian saiu de casa no Parque Anchieta, sem avisar a ninguém e não voltou, ele não tem hábito de fazer isso. Também não levou os documentos, por isso está difícil de encontrá-lo”, disse o sobrinho.

Após a divulgação do desaparecimento nas redes sociais, um funcionário de uma padaria localizada na Rua Dr. Fróes da Cruz, ao lado da Rodoviária de Niterói, entrou em contato informando que havia visto Willian.

“Um senhor entrou em contato comigo e disse que um rapaz com as características iguais às dele, apareceu lá pedindo comida. O rapaz disse que ele não estava ferido”, explicou Ronny, acrescentando que o tio tem uma tatuagem no antebraço esquerdo.

Os familiares acreditam que Willian tenha chegado a Niterói de forma clandestina em um ônibus.

"Talvez tenha entrado pela porta de trás de algum ônibus na Avenida Brasil vindo do Centro da cidade em direção a Niterói", deduziu o sobrinho.

Willian foi visto pela última vez usando uma bermuda tactel azul com branco, sem camisa e tênis. O caso de desaparecimento foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Alburquerque).

Para informações que levem ao paradeiro de Willian Antônio Mattos Guimarães, entre em contato com o sobrinho Ronny Paulo, pelo número (21) 97001-8097.