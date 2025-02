Operação no Preventório: Polícia prende 7 suspeitos e apreende 4 fuzis; Vídeo

A operação policial no Morro do Preventório, em Charitas, Niterói, realizada por agentes do 12º BPM na manhã desta segunda-feira (10), resultou [até o momento] na prisão de 7 suspeitos, entre eles, segundo a Polícia Militar, está o criminoso, chefe do tráfico de drogas da região, conhecido como "vulgo 50". Também foram apreendidos 4 fuzis e 2 pistolas durante a ação policial, além de material entorpecente que será contabilizado.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar, o objetivo da operação é a prisão de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas. Um suspeito foi ferido e não resistiu aos ferimentos. Segundo o comando da unidade, ele estava portando um fuzil.





Entre os presos na operação policial está o criminoso "vulgo 50", chefe do tráfico de drogas da região Divulgação

O clima de tensão também foi intenso no trânsito, que foi bloqueado na via principal. O túnel Charitas-Cafubá chegou a ser fechado.

De acordo com a Polícia Militar, a organização criminosa local incitou que moradores bloqueassem a via principal. Porém, equipes policiais atuaram na região e o fluxo de veículos segue liberado em ambos os sentidos.

Houve uma tentativa de fechamento da via, por ordem da organização criminosa local | Foto: Layla Mussi

A operação está em andamento.