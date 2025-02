Gabigol é expulso do jogo contra Atlético-MG e atinge a marca de 12 cartões vermelhos na carreira

O atacante Gabigol chamou a atenção nesse domingo (9), no jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, mas o motivo não é um dos melhores. O atleta recebeu um cartão vermelho no primeiro tempo e com isso, registrou a marca de 12 cartões desse gênero na última década no país. Com isso, ele, ao lado de Thiago Heleno, do Athletico-PR, o jogador com mais expulsões no Brasil desde 2015.

Essa marca histórica ocorreu durante sua trajetória em três diferentes clubes no futebol nacional. Na época em que defendia o Santos, Gabigol foi mandado para o chuveiro mais cedo duas vezes, enquanto pelo Flamengo foram registradas nove vezes, fora o ocorrido neste fim de semana. Quando estava no Rubro-Negro, Gabigol recebeu 80 cartões amarelos em 306 jogos oficiais, números altos para um jogador do setor ofensivo.

O atleta foi para o Cruzeiro para somar forças no elenco principal da atual temporada, com o fim do contrato apenas no fim de 2028 e com um salário superior ao que recebia no Flamengo. Até o momento, já atuou em cinco partidas pelo Estadual de Minas Gerais, efetuando quatro gols nas disputas contra Itabirito e Uberlândia, sendo três deles de pênalti. Gabigol ainda não realizou nenhuma assistência pelo novo clube, mas obteve a sua primeira expulsão.