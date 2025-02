Morre idosa atropelada na BR-101, em São Gonçalo

Uma idosa identificada como Vera Lúcia, de 71 anos, morreu depois de ser vítima de atropelamento na BR-101, nas proximidades do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na tarde deste domingo (9). O acidente aconteceu na pista sentido Manilha, por volta das 14h55.

Segundo informações repassadas pela Arteris Fluminense, concessionária responsável pela administração da via, o veículo que atropelou a idosa a atingiu com força, resultando em ferimentos moderados. Equipes do 20º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de São Gonçalo estiveram no local e prestaram os primeiros socorros à vítima.

Depois de receber atendimento no local, Vera Lúcia foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), situado no Colubandê. A direção da unidade de saúde confirmou a morte da vítima.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para direcionar o tráfego e orientar os motoristas. Em decorrência do acidente, os dois sentidos da rodovia registraram lentidão.