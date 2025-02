Prefeitura de Maricá esclarece cargo público de rainha da Mangueira, Evelyn Bastos

O Carnaval ainda está por vir, mas a vida das rainhas de bateria já está gerando polêmica. Nos últimos dias, a nomeação de Evelyn Bastos, rainha da bateria da Mangueira, para um cargo na Prefeitura de Maricá foi alvo de discussões nas redes sociais. Muitas especulações surgiram, incluindo a de que ela ocuparia um "cargo fantasma".

A Prefeitura de Maricá esclareceu a nomeação de rainha. Evelyn foi nomeada assessora especial no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação em setembro de 2023, com um salário bruto de R$ 11.681,35.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, Evelyn desempenha um papel importante no desenvolvimento do projeto Universidade Livre do Carnaval, lançado em janeiro deste ano. O projeto tem como objetivo a capacitação profissional voltada para a economia criativa e a cadeia produtiva do Carnaval, além de oferecer cursos técnicos e profissionalizantes. Evelyn também ocupa o cargo de reitora da nova faculdade ligada ao projeto.

Vencimentos de Evelyn Bastos | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá destacou que a servidora possui carga de trabalho de 40 horas semanais, divididas entre atividades presenciais e à distância. No entanto, devido aos compromissos com o Carnaval, Evelyn pediu licença sem vencimentos para os meses de fevereiro e março, quando se dedica ao desfile da Mangueira.