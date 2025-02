Shopping em São Gonçalo promove feira de adoção pet neste domingo (9)

Neste domingo (9), o São Gonçalo Shopping realizará uma feira de adoção de cães e gatos, com o objetivo de oferecer uma nova chance para animais resgatados de situações de abandono e maus-tratos. A ação, em parceria com a ONG Leve um Anjo para Casa, terá início às 11h, ao lado do Pula Park.

A campanha visa encontrar lares amorosos e responsáveis para os animais, além de promover a conscientização sobre a importância da adoção e dos cuidados essenciais para garantir o bem-estar dos pets. O evento é uma ótima oportunidade para quem deseja acolher um novo amigo de quatro patas e apoiar a causa animal.

A Feira de adoção Pet acontece neste domingo, a partir das 11h | Foto: Divulgação

Todos os animais disponíveis para adoção estão vacinados, vermifugados e passaram por exames veterinários, garantindo que estejam prontos para viver em um novo lar. A equipe da ONG também estará presente para fornecer informações e orientar os futuros tutores sobre as responsabilidades que envolvem a adoção, como alimentação adequada e cuidados veterinários regulares.

Serviço:

Feira de Adoção Pet

Data: Domingo (9)

Horário: a partir das 11h

Local: São Gonçalo Shopping, ao lado do Pula Park

Parceria: ONG Leve um Anjo para Casa