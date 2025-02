Mulher sem habilitação e embriagada colide com cerca do Palácio do Jaburu

Após a colisão com a cerca, a jovem tentou fugir do local utilizando um carro de aplicativo - Foto: Reprodução

A mulher, de 23 anos, que colidiu com o carro na cerca do Palácio do Jaburu na madrugada deste sábado (8), não possui carteira de habilitação e apresentava sinais de embriaguez. O Palácio do Jaburu é a residência oficial do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília.

Shara se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) confirmou a embriaguez por meio de um auto de constatação. Ela demonstrava sinais de intoxicação, como forte odor de álcool, fala alterada e olhos vermelhos.

Após a colisão com a cerca, a jovem tentou fugir do local utilizando um carro de aplicativo, mas não conseguiu, pois um militar do Exército, que estava na guarita, não a deixou sair.

A mulher foi conduzida à 5ª Delegacia de Polícia e, após pagar a fiança de R$ 15 mil, foi liberada