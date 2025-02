Unidade de saúde é totalmente revitalizada no Alcântara

Quem entra no Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, não o reconhece. A unidade de saúde foi completamente revitalizada e adequada para melhor atender os pacientes. Todos os ambientes receberam pisos, rebaixamento de teto e nova pintura. Espaços também foram remodelados e receberam manutenção. O polo ainda recebe as obras e melhorias.

Todos os ambientes fechados já estão com ares-condicionados. E as áreas coletivas também receberão os equipamentos. Alguns consultórios, como o da pediatria, e áreas comuns receberam pinturas personalizadas. Todos eles foram revitalizados. O objetivo de toda essa mudança é oferecer ambientes adequados e mais humanizados para os pacientes e funcionários.

“É uma verdadeira transformação nesta unidade que, no início do governo do prefeito Capitão Nelson, apresentava vários problemas, inclusive estruturais. Era uma unidade sem condições de atendimento, mas que não podíamos fechar devido ao grande fluxo de pessoas. Então, resolvemos ir fazendo as obras por etapas para não prejudicar os pacientes”, explicou a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

Segundo polo sanitário mais movimentado, perdendo apenas para o Washington Luiz, no Zé Garoto, a unidade ainda teve uma área ampliada e recebeu mais dois consultórios, novo refeitório para funcionários e adequação das salas destinadas ao atendimento dos pacientes com hanseníase e tuberculose, incluindo sanitário acessível. Todas as obras dão mais dignidade aos atendimentos.

As unidades de saúde estão sendo revitalizadas para que elas tenham um mesmo padrão visual, de atendimento humanizado e de acessibilidade. O Hélio Cruz recebeu obras para adequação das normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes; e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

Regulação – Todas as consultas deste polo sanitário são marcadas através da Central de Regulação da Secretaria. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal, independente se será atendido naquele local. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência.

Por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde.