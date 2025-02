Que sufoco! Moradores do Boaçu enfrentam falta de água há mais de um mês

Moradores da Rua Tomás Pugliesi, localizada no bairro Boaçu, em São Gonçalo, estão enfrentando sérias dificuldades no abastecimento de água há mais de um mês. A principal causa apontada pelos residentes é a bomba danificada da Praça José Pedrosa, que tem gerado a falta de pressão na rede e prejudicado o abastecimento na região. Apesar das diversas reclamações registradas pelos moradores, a concessionária Águas do Rio alega que o fornecimento está normal.

De acordo com os moradores, a água chega com pouca pressão, dificultando o abastecimento das residências, principalmente para aqueles que não possuem bombas para ajudar no processo de enchimento das caixas d'água.

“O manobreiro abre o registro para a nossa rua, porém a água não tem força suficiente para subir até as casas, porque a bomba da praça está quebrada. Água tem, mas nem todos os moradores conseguem abastecer suas caixas, por causa da água fraca. O problema é principalmente na nossa rua. Eu moro aqui há 60 anos e a tubulação é a mesma, sem manutenção, esse é um dos motivos, além de ter canos furados ao longo da rua”, disse a professora Lucia Oliveira, de 60 anos.

Água fraca na casa dos moradores | Foto: Divulgação

A dificuldade no abastecimento também é confirmada por outros moradores, como Josimar Electo, 57 anos, que relatou que a bomba apresenta pressão muito baixa, o que resulta em água fraca e insuficiente para toda a rua. “Está caindo água bem fraca porque o problema é na bomba. A gente já detectou isso, a bomba está com uma pressão muito baixa, é visível, porque quando a gente vai lá na porta, a gente olha lá dentro, o ponteiro da bomba está em 30 e o certo é estar em 90. E com isso, a bomba fica ligada, não tem pressão e a água chega fraca para todo mundo. Com isso, nas 24h não consegue abastecer a rua, abastece quem mora no início ou no final da rua. No último dia de abastecimento, não consegui pegar nada”, explicou o morador Josimar

Bomba sem pressão. Na imagem, é possível ver o ponteiro abaixo do 20 | Foto: Divulgação

A concessionária está ciente da situação, pois há inúmeras reclamações feitas pelos moradores, que até mesmo foram ao Centro de Operações da Águas do Rio, na Praia das Pedrinhas, com o intuito de mais uma vez comunicarem sobre a dificuldade de abastecimento.

“Lá no Centro de Operações não deixaram a gente entrar, porque parece que não é permitido a entrada. Nós ficamos aguardando alguém responsável pelo Sistema de Manobra e Abastecimento, e um dos funcionários disse que a falta de abastecimento seria por conta de uma obra na Avenida Paula Lemas, mas isso que ele falou é para engambelar a gente, porque não tem nada a ver, porque a água está entrando normalmente no sistema da Praça José Pedrosa. Então, não deu nenhuma posição favorável a cair água normal”, disse o morador.

Bomba d' água que abastece os moradores | Foto: Divulgação

Ainda segundo o morador, ele realizou duas reclamações por meio do 0800, mas por meio dos operadores de manobra e no Centro de Operações, foram feitas mais de 10 solicitações.

Outro problema apontado pelos moradores é a irregularidade com que o abastecimento é realizado na rua.

Cano furado na altura do número 275 | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

“Aqui na rua só cai água uma vez por semana, durante as quintas-feiras, por volta das 22 horas. Mas, há uma semana, passou para a sexta-feira, no mesmo horário, isso quando tem água. A Águas do Rio fala que o abastecimento dura 24 horas, mas não é verdade, às vezes não dura nem 12 horas. Quando tem água, é só de madrugada”, explicou a moradora.







Reprodução - Arquivo Pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo Pessoal | Descrição:

Essa irregularidade de abastecimento afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores. “Além da escassez da água, estou perdendo noites de sono aguardando pela boa vontade da fornecedora. Quando enviam a água, preciso vigiar a bomba d'água para não queimar, pois o abastecimento pode ser cortado a qualquer momento, o que ocorre com frequência. Esse estresse com o fornecimento de água está prejudicando a minha saúde. Estou apresentando picos de pressão arterial e taquicardia por causa dessa situação que não se resolve”, desabafou o morador da rua.



Procurada, a Águas do Rio informou: " A Águas do Rio informa que o abastecimento na região está em processo de recuperação gradativa. Na última quinta-feira(6), a concessionária realizou o reparo emergencial em uma rede que distribui água para localidade, que foi danificada por obras de terceiros. A empresa enviará uma equipe até a Rua Tomás Pugliese e também na Praça Rua José Pedroso para verificar as ocorrências. Vale ressaltar que uma obra de implantação de um quilômetro de tubulação de grande diâmetro foi concluída em janeiro deste ano, e na última terça-feira (4), foi realizada a primeira de duas etapas para iniciar a operação da nova rede, que vai beneficiar o abastecimento de água do bairro e de 90 mil moradores de São Gonçalo. A empresa segue à disposição através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações e mensagens de whatsapp."

Sob supervisão de Marcela Freitas