Irmãos, de 5 e 7 anos, morrem após comerem gelatina na Bahia

Na madrugada da última quinta-feira (6), dois irmãos, de cinco e sete anos, morreram dentro de uma residência no bairro de Valéria, em Salvador (BA). A principal suspeita é que as crianças tenham passado após consumirem uma gelatina preparada pela própria mãe.

A mulher, identificada como Iasmin, de 23 anos, também apresentou sintomas de intoxicação e permanece internada em estado grave no Hospital do Subúrbio.

A Polícia Civil da Bahia está investigando o caso e aguarda o resultado da necropsia para confirmar a causa das mortes. O padrasto das crianças, Jean da Hora, também ingeriu a sobremesa, passou mal, mas recebeu atendimento médico e foi liberado.

Em nota, a Polícia Civil informou que a mãe já prestou depoimento, mesmo hospitalizada. Além disso, amostras de sangue do padrasto foram coletadas para exames periciais, procedimento que também foi solicitado para a mãe e as crianças. As autoridades aguardam os laudos para esclarecer o caso e determinar se houve crime.