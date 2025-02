Pix falha em vários apps de bancos e internautas reclamam

Nesta sexta-feira (7), a ferramenta pix começou apresentar inconstancias em alguns aplicativos de bancos. De acordo com as reclamações feitas por internautas recolhidas pelo site Downdetector, os bancos que mais apresentaram problemas foram bancos como Itaú, Nubank, Bradesco e Inter.

Mais de 1.500 reclamações foram enviadas sobre o pix, que é gerido pelo Branco Central (BC), até às 13h20. Até o instante não houve uma resposta da autoridade.

Mas o banco Itaú se pronunciou no X (antigo twitter) e informou que a causa do problema é uma falha no fluxo de emissão do Pix.

Leia mais

Em São Gonçalo, PRF apreende armas, munições e drogas após confronto armado

Calor intenso faz policias improvisarem ventilador em blindado