Calor intenso faz policias improvisarem ventilador em blindado

Policial abre as janelas e a porta do carona para diminuir o calor dentro da viatura - Foto: Reprodução/redes Sociais

As altas temperaturas no Rio de Janeiro, não deram outra opção para policiais militares a não ser usar um ventilador dentro da viatura e de um blindado, em diferentes localidades do Rio, nesta quinta-feira (6), quando a cidade marcou Nível 3 de calor.

A cena inusitada foi filmada por populares que passavam pela Fiocruz, em Manguinhos, na Zona Norte, e avistaram a viatura policial estacionada na sombra de uma árvore, com as portas do carona e as janelas abertas.

O segundo registro, feito pelo próprio policial, mostra um ventilador improvisado no interior de um blindado. Esse caso ocorreu em, Rio das Pedras, Zona Oeste.

"Está ruim para quem tá na praia? Imagina para quem está dentro do blindado, com um ventilador, sem ar condicionado e um sol de 40ºC. Não tem uma sombra pra ficar abrigado", falou enquanto filmava.

Contactada, a Polícia Militar disse que a frota da corporação está sendo renovada anualmente desde 2022. “Vale ressaltar que todas as unidades contam com setores responsáveis pela manutenção das viaturas”, informou por meio de nota.

Ainda de acordo com a corporação, é realizado inspeções periódicas com o objetivo de “garantir que os veículos estejam em plenas condições de uso, priorizando a segurança dos militares e a eficiência no atendimento à população”.

Altas temperaturas

A cidade do Rio de Janeiro, entrou nesta quinta-feira (6), por volta de 12h30, no Nível de Calor 3 (NC3), por causa das altas temperaturas. O NC3 é o terceiro dos cinco níveis de calor e é determinado pela previsão ou registro de índices de calor (temperatura e umidade) entre 36ºC e 40ºC, por pelo menos, três dias seguidos. Essa é a segunda vez, em um espaço de nove dias, que a cidade registra este nível.