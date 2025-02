São Gonçalo Shopping promove programação especial de Carnaval com bailinhos, oficinas e atrações para toda a família

A programação conta com atividades para todas as idades - Foto: Divulgação

A programação conta com atividades para todas as idades - Foto: Divulgação

O São Gonçalo Shopping, administrado pela NIAD, preparou uma programação imperdível para quem quer curtir o Carnaval com muita diversão e segurança. Com atividades para todas as idades, o público poderá participar de oficinas, bailinhos temáticos, apresentações musicais e até um circuito educativo sobre trânsito.

As festividades começam nos dias 8 e 9 de fevereiro, com oficinas de confecção de máscaras e lançadores de confete, das 15h às 18h, na praça de alimentação. As crianças poderão soltar a criatividade e preparar seus próprios acessórios para brincar o Carnaval.

No dia 21 de fevereiro, a folia ganha um toque retrô com o Flashback Carnavalesco, comandado pela produtora Sandra Vergara. O evento vai ter hits dos anos 70, 80 e 90, marchinhas de Carnaval, concurso de fantasia e a participação especial da bateria da escola de samba Porto da Pedra.

No dia 22 de fevereiro, o shopping promove duas atrações: o Bailinho Inclusivo, das 13h às 14h, em um ambiente adaptado para crianças dentro do espectro autista, e o Bailinho de Pré-Carnaval, das 15h às 18h, com DJ, gincanas e desfile de fantasias.

A festa continua no dia 23 de fevereiro, das 15h às 18h, com o Bailinho de Pré-Carnaval, além do Camarim Divertido, onde as crianças poderão fazer pinturas faciais e penteados coloridos, e o animado Bloquinho da Alegria, que vai percorrer os corredores do shopping ao som das melhores marchinhas.

Para encerrar a programação, no dia 1º de março, das 15h às 18h, o shopping promove o Bailinho de Carnaval, com DJ, animação, gincanas e desfile de fantasias, garantindo mais um dia de festa para toda a família.

Serviço – PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL DO SÃO GONÇALO SHOPPING

08 e 09/02 - Oficinas de Carnaval

15h às 18h | Praça de Alimentação

21/02 - Flashback Carnavalesco

Horário a confirmar

22/02 - Bailinho Inclusivo

13h às 14h | Loja em frente ao Ponto Frio

22/02 - Bailinho de Pré-Carnaval

15h às 18h | Praça de Alimentação

23/02 - Bailinho de Pré-Carnaval + Camarim Divertido + Bloquinho da Alegria

15h às 18h | Praça de Alimentação

01/03 - Bailinho de Carnaval

15h às 18h | Praça de Alimentação