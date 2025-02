Avião de pequeno porte cai em São Paulo e atinge ônibus

Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, localizada no bairro da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). A aeronave atingiu um ônibus que passava pelo local. O acidente deixou duas pessoas mortas.

A queda aconteceu perto dos centros de treinamento do Palmeiras e São Paulo, por volta das 7h20. De acordo com as primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, já foram encontrados dois corpos carbonizados; entretanto, a identidade das vítimas ainda não foi divulgada. Os dois sentidos da Avenida Marquês de São Vicente foram totalmente bloqueados.

Segundo testemunhas, a aeronave tentou realizar um pouso de emergência na pista da avenida, porém não conseguiu e atingiu o coletivo.

A aeronave, do modelo King Air F90, que comporta oito passageiros, saiu do aeroporto de Campo de Marte, na Zona Norte da capital, transportando duas pessoas, com destino à cidade de Porto Alegre (RS).

O avião de pequeno porte, de prefixo PS-FEM, era da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos, e atingiu um ônibus da empresa Santa Brígida, que ficou completamente em chamas. No solo, pelo menos seis pessoas ficaram feridas, uma senhora que estava dentro do coletivo e um motoqueiro que foi atingido por uma placa de sinalização. As duas vítimas foram encaminhadas para a unidade de saúde da região.

Nas redes sociais, é possível encontrar imagens que mostram uma nuvem de fumaça na região | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Através das redes sociais, motoristas que trafegavam pela via contaram ter presenciado a queda do avião.

Ainda nas redes sociais, é possível encontrar imagens que mostram uma nuvem de fumaça na região.

O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), por meio das redes sociais, lamentou o ocorrido e informou que ofereceu toda a estrutura de atendimento para socorro às vítimas.