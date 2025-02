Bloco 'Filhos da Pauta' volta à folia de Niterói, com roda de samba, no dia 9 de março (vídeo)

A camiseta com o enredo que marca a revitalização do Filhos da Pauta foi lançada essa semana no mundo virtual - Foto: Divulgação/Bloco Filhos da Pauta

A camiseta com o enredo que marca a revitalização do Filhos da Pauta foi lançada essa semana no mundo virtual - Foto: Divulgação/Bloco Filhos da Pauta

Os membros da Bloco Carnavalesco Filhos da Pauta começam a definir os detalhes do evento que vai marcar a volta ao Carnaval de Niterói, após oito anos. Uma roda de samba com a presença de convidados marcará a revitalização da agremiação, composta por jornalistas, amigos e personalidades ligadas ao mundo do samba, entre a tarde e a noite do dia 9 de março próximo, a partir de 16 horas, na Praça Betty Orsini, ao lado do Edifício Tower 2.000, no Centro de Niterói.



Os sambistas do 'Filhos da Pauta' estão de volta para retomar a antiga tradição de reunir os foliões amantes do Carnaval, para uma tarde de entretenimento e lazer de seus integrantes, no melhor estilo do Carnaval. O projeto de revitalização foi desenvolvido ao longo de 2024, com a reformulação de toda a parte administrativa da agremiação - com reativação do CNPJ, da escolha de um grupo executivo e da obtenção de certidões negativas de débito de órgãos federais, estaduais e municipais, com objetivo de dar amparo legal ao projeto.

Leia também:

Após ser adiado, Festival de Samba de Niterói acontece neste domingo (9), no Caminho Niemeyer

Morre Nédio Mocellin, um dos sócios do restaurante Mocellin, em Niterói

Para o evento de lançamento, foi organizada uma roda de samba com convidados, em um show ao vivo, com gravação em áudio e vídeo. Foram planejados, de forma detalhada, todos os processos necessários para a plena realização do evento, com pré-contratos aos artistas convidados, de sonorização, e de apoio, entre outros itens para criação de estrutura necessária.



Desfile - No plano de revitalização do Bloco, a próxima etapa, após a revitalização, é que seja lançado um documentário com todo material audiovisual que tenha sido coletado no evento do dia 9. O lançamento desse documentário, a ser feito em meados de 2025, é o que vai marcar o início dos trabalhos rumo ao Carnaval de 2026, que terá a volta do desfile oficial entre os membros da agremiação.

'Pauta Quente' foi um dos blocos de jornalista que animou o Carnaval de Niterói durante anos | Foto: Acervo/Pauta Quente

"Tudo está sendo feito de forma a preservar as tradições e processos que tornaram os blocos de imprensa um sucesso na região, a partir da criação do 'Filhos da Pauta', ainda na década de 80", relembrou o jornalista, compositor e produtor musical Sérgio Soares, um dos membros do grupo que participa do projeto de revitalização.

Camiseta - Essa semana, o modelo da camiseta a ser usada pelos integrantes do bloco foi lançado oficialmente, com o desenho alusivo ao enredo do Carnaval de 2025. A arte, de autoria do webdesigner Stefanini Soares, foi extraída do primeiro estandarte do Filhos da Pauta, confeccionado para o Carnaval de 2007, pelo artista plástico, jornalista e compositor musical Floriano Carvalho, amante incondicional do samba, da folia e de Niterói, onde viveu, com relevantes serviços prestados à Cultura da cidade.

Homenageados - Floriano, que morreu, de causas naturais em 2018, será o primeiro homenageado, dentro do plano criado pelos integrantes para o enredo do Carnaval de 2026, onde além da retomada do desfile oficial, serão lembrados os jornalistas da região ligados ao Carnaval que faleceram. A revelação dos demais homenageados se dará após autorização de seus parentes.

Bloco 'A Pauta Caiu', também formado por jornalistas, animou Carnavl no Alcântara por muitos anos | Foto: Acervo/A Pauta Caiu

Objetivo - A proposta dos organizadores da revitalização do Filhos da Pauta é tentar reunir todos os amantes dos blocos de imprensa criados posteriormente na região, como o 'Segundo Clichê', 'Pauta Quente', em Niterói, e 'A Pauta Caiu', em São Gonçalo, e que com o passar dos anos, acabaram encerrando as atividades.

Os idealizadores do projeto acreditam que a recriação da agremiação que originou toda a história dos blocos ligados à imprensa, seja também uma forma de colaboração cultural para fortalecer ainda mais a categoria, retomando-se o antigo hábito de encontros e intercâmbio entre esses profissionais. A revitalização do 'Filhos da Pauta' é discutida desde 2018, mas o surgimento da pandemia do coronavírus, que se estendeu pelos anos subsequentes, acabou levando os idealizadores a refazer o planejamento e colocá-lo em prática no ano de 2024.