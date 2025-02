Após ser adiado, Festival de Samba de Niterói acontece neste domingo (9), no Caminho Niemeyer

A cidade de Niterói celebra o samba no próximo domingo (9) com um festival especial promovido pela Secretaria de Participação Social, no Caminho Niemeyer. O evento, que aconteceria em dezembro, mas precisou ser adiado, promete ser um mergulho na rica cultura musical brasileira com apresentações de escolas de samba de Niterói, rodas de samba e shows de nomes como Maria Rita e Xande de Pilares.

A programação começa a partir das 16h com o DJ Bertolosi tocando nos intervalos. A partir das 17h30 o cantor Mosquito sobe ao palco e empolga o público mesclando clássicos e seus hits. Às 19h é a vez do Clareou empolgar o público com um clima de roda de samba e a partir das 22h é a vez da cantora Maria Rita encantar o público com sucessos como "Cara Valente" e "Tá Perdoado". A noite fica completa com o show de Xande de Pilares, que encerra o evento com hits como "Tá Escrito" e "Deixa Acontecer ".

"O samba é um patrimônio cultural que nasceu das raízes africanas e se tornou símbolo da identidade brasileira. Em Niterói, o samba pulsa nos corações, perpetuando histórias e tradições e celebrar esse ritmo com festa é uma forma de valorizar essa herança e manter viva essa cultura", declarou o secretário Octávio Ribeiro.

A entrada do Festival de Samba de Niterói é gratuita. No local do evento, a Prefeitura disponibilizará pontos de coleta para doação de alimentos não perecíveis, para o programa 'Niterói Solidária' que apoia famílias em situação de vulnerabilidade social.

Programação:

16h - DJ Bertolosi

17h30 - Mosquito

18h30 - DJ Bertolosi

19h - Clareou

20h- DJ Bertolosi

21h- Maria Rita

22h30 - DJ Bertolosi

23h30- Xande de Pilares