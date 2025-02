Idoso perdido procura por familiares em São Gonçalo

Caso conheça o idoso, entre em contato com O São Gonçalo através do telefone (21) 99666-4090 - Foto: Layla Mussi

Foto: Layla Mussi

Um homem sem documentos e com alguns sinais de confusão mental procura por familiares em São Gonçalo. Raimundo Luiz dos Santos, que informou ter 79 anos, está pelo menos desde a última quarta (05) no estacionamento do Assaí Atacadista, no Porto Velho.

Sem documentos, ele informou que mora próximo a garagem da Viação ABC, em Santa Luzia, com filhos. Seus filhos se chamam Willian e Sidney, e a companheira Marilene dos Santos Garcia. Caso conheça o idoso, entre em contato com O São Gonçalo através do telefone (21) 99666-4090.