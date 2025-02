Aposentada morre após ser atingida por motocicleta em Santa Rosa, Niterói

A aposentada Maria Noêmia da Silva, de 73 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (06), após ser atingida por uma motocicleta na Rua Doutor Mário Viana, em Santa Rosa.

De acordo com informações iniciais, a moto e um carro colidiram, e a idosa, que estava à beira da calçada, acabou sendo atingida e impulsionada ao solo.

Vítima era moradora do local | Foto: Layla Mussi

Leia também:

CCR Barcas encerra atividades como operadora do transporte aquaviário na próxima terça (11)

Prefeitura de Itaboraí oferece aulas gratuitas de funcional



A vítima, que já atuou como professora, morreu no local. Maria era moradora do bairro há anos e residia quase em frente ao local onde a fatalidade ocorreu.

"Ela estava esperando para atravessar. Uma pessoa ativa, alegre. Estava voltando da ginástica e aconteceu isso. Foi uma fatalidade. Dessa vez foi uma fatalidade, mas que se as pessoas fossem mais educadas, talvez isso não tivesse acontecido. A gente está sempre com pressa. A pressa que as empresas impõem. Quanto mais entrega, mais dinheiro o funcionário ganha. Hoje, foi uma fatalidade, mas poderia ser evitada se o trânsito tivesse mais fiscalização", falou um familiar da idosa.



Maria deixou dois filhos e três netos. Muito querida, diversos vizinhos e amigos de bairro foram até o local do acidente emocionados.

A aposentada Maria Noêmia da Silva, de 73 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (06), após ser atingida por uma motocicleta na Rua Doutor Mário Viana | Foto: Layla Mussi

O corpo da idosa será periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O condutor do carro e o motociclista acompanharam o trabalho da polícia no local.