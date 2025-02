Governo anuncia remoção de navios abandonados na Baía de Guanabara

Oitenta cascos de navios que estão abandonados há anos na Baía de Guanabara serão removidos a partir do segundo semestre deste ano. O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou que vai iniciar no próximo mês de julho a operação para retirar os cascos abandonados no Canal de São Lourenço, em Niterói, e em outros pontos da Baía em São Gonçalo e Rio de Janeiro. A ação deve acontecer ao longo de 36 meses, com previsão para conclusão em julho de 2028.

A operação vai custar R$ 25 milhões, segundo a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, e também inclui o descarte final dos destroços de navios, que obstruem rotas de navegação na região. Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) vão atuar no planejamento e na logística do projeto, que conta com apoios do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam) para custeamento.

A expectativa é que Capitania dos Portos, Ibama, Secretaria de Economia do Mar e as Prefeituras dos municípios envolvidos formem, junto das equipes técnicas dos órgãos estaduais, uma comissão para acompanhar e avaliar a operação. Por fim, o Governo estadual também informou que deve iniciar um processo de licitação para que uma empresa preste apoio ao Inea na operação.