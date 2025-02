Prefeitura de Niterói e Governo do Estado dão mais um passo para reduzir tarifa do Catamarã

A Prefeitura de Niterói e a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM) deram mais um passo rumo à redução da tarifa da linha Charitas x Praça XV das barcas. O convênio que vai viabilizar o projeto será assinado no próximo dia 12.

Na tarde da última quarta-feira (5), o prefeito Rodrigo Neves e o secretário Washington Reis se reuniram, na sede da SETRAM, para alinhar os termos do acordo que vai reduzir o valor da passagem para os usuários do trecho.

Durante o encontro, as equipes técnicas da prefeitura, da secretaria de Estado de Transportes e do Consórcio Rio Barcas realizaram os últimos ajustes operacionais para o convênio, que vai reduzir a tarifa de R$ 21 para R$ 7,70.

Além de representar um alívio no bolso dos passageiros, a iniciativa também vai reduzir o fluxo de veículos na Avenida Roberto Silveira e na Zona Sul de Niterói.

“Um dos principais desafios de nossa cidade é a mobilidade, sobretudo por ficarmos à mercê da Ponte como a única via de ligação com o Rio. Melhorar os serviços de barcas e catamarãs e tirar do papel a linha 3 do metrô são ações fundamentais para qualidade de vida de todos nós niteroienses. Por isso, a Prefeitura vai cooperar com o Estado nesse projeto de redução da tarifa do catamarã e seguir buscando junto à Secretaria Estadual e a União a viabilização da linha 3 do metrô. Fizemos muitos investimentos para melhoria da mobilidade, como por exemplo o túnel Charitas Cafubá, 80 km de ciclovias e as nitbikes, a nova Marquês do Paraná, mergulhões, a climatização da frota do transporte público. Mas é preciso fazer mais. É tempo de avançar”, ressaltou o Prefeito Rodrigo Neves.