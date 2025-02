Prefeitura de Itaboraí oferece aulas gratuitas de funcional

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), lança mais uma iniciativa para incentivar a prática esportiva e a qualidade de vida da população. O novo projeto, “Transformar na Praça”, terá início no dia 17 de fevereiro e oferecerá aulas gratuitas de funcional, de segunda a sexta-feira, sempre às 7h, na quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

As inscrições serão realizadas no próprio local, no dia da atividade, sendo aberta para todos que desejam participar. O objetivo do projeto é proporcionar um espaço acessível para a prática de exercícios físicos, incentivando hábitos saudáveis e promovendo o bem-estar da comunidade.

Leia também:

Galã dos anos 90, Mauricio Mattar surge nas redes após nova harmonização facial aos 60 anos

Fluminense vira para cima do Vasco e volta a vencer no Carioca



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Leite, ressaltou a importância da iniciativa.

“Com o ‘Transformar na Praça’, queremos levar a atividade física para o dia a dia da população, utilizando espaços públicos para incentivar um estilo de vida mais saudável. Nosso compromisso é tornar o esporte acessível a todos, e esse projeto reforça essa missão”, afirmou o secretário.

A SEMEL convida todos os interessados a comparecerem e aproveitarem os benefícios que a prática esportiva oferece.

Serviço:

Projeto Transformar na Praça

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro

Data: 17/02/2025

Horário: 7h