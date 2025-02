Nova praça do Jardim Alcântara será entregue neste sábado (8)

A Praça Prefeito Gilberto Afonso Pires, localizada no Jardim Alcântara, foi totalmente revitalizada pelo programa Praça Renovada da Prefeitura de São Gonçalo e a população poderá aproveitar este novo espaço a partir deste sábado (8), quando acontecerá a inauguração. A grande festa, que terá início a partir das 16h, contará com a presença do prefeito Capitão Nelson, com mais uma edição da Caravana de Arte e Lazer (da Fundação de Artes, Esporte e Lazer - Faelsg) e da banda da Orquestra Municipal.

Na área de lazer revitalizada, foram instalados novos brinquedos para as crianças e equipamentos para a academia do idoso, a quadra poliesportiva foi revitalizada e pintada, uma calçada foi criada ao redor da praça, além da instalação de rampas e do piso tátil pensando na acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD). Mesas, cadeiras, bancos e postes de luz também foram instalados, além de novo paisagismo.

A nova praça é um espaço de lazer revitalizado, gratuito e integrado ao bairro. É o que afirma o prefeito Capitão Nelson. "Essa é mais uma das praças revitalizadas que entregamos para a população. Esse espaço foi pensado no melhor para a população do bairro, com brinquedos para crianças e equipamentos para idosos, pinturas e um novo paisagismo. Esperamos que a população aproveite esse novo espaço e saiba preservá-lo", disse.

Edson Leal, secretário de Conservação, falou sobre a finalização da revitalização de mais essa praça. "Iniciamos as obras aqui em outubro de 2024 e agora estamos finalizando mais esse ciclo. Vai ser ótimo poder ver a população aproveitando mais desse espaço de lazer que revitalizamos com toda dedicação possível. Pedimos também que a população cuide desse espaço, que é deles, para que a praça fique por muito tempo conservada", afirmou.

Praça Renovada - O projeto Praça Renovada já foi concluído em 16 espaços: Praça Jardim Catarina II (ou Praça da Rua I), no Jardim Catarina; Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina; Praça do Barenco, no Boaçu; Praça do Coroado; Praça da Lagoa Seca, no Laranjal; Praça do Vila Três; Praça do Gradim; Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga; Praça do Rocha; Praça Lucacio Teófilo de Campos, no Jóquei; Praça do Largo de Itaúna; Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, na Lagoinha; Praça Governador Leonel Brizola, no Colubandê; Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho, localizada no bairro de Santa Catarina; a Arena Zaga Silva, localizada no Porto Velho; e a Praça Thiago Evangelista de Vasconcellos, do bairro Almerinda.