Fluminense vira para cima do Vasco e volta a vencer no Carioca

O Fluminense conquistou uma importante vitória sobre o Vasco, de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira (6), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com gols de Thiago Silva e Germán Cano, o Tricolor garantiu sua segunda vitória na competição e manteve viva a esperança de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

Vasco sai na frente, mas Fluminense reage

O jogo começou com um susto para o Fluminense. Logo no primeiro minuto, o zagueiro Thiago Santos errou um passe para o lateral Fuentes, que não conseguiu dominar. A bola sobrou para Vegetti, que cruzou na medida para Coutinho abrir o placar para o Vasco.

Apesar do revés inicial, o Tricolor manteve a calma e organizou melhor seu jogo. Aos 32 minutos, Arias cobrou uma falta na área e Thiago Silva subiu mais que a defesa adversária para cabecear firme para o fundo das redes, empatando a partida.

Virada Tricolor ainda no primeiro tempo

Empolgado com o gol, o time comandado por Mano Menezes seguiu pressionando e conseguiu a virada antes do intervalo. Aos 41 minutos, Fuentes aproveitou um rebote e bateu de primeira em direção ao gol. Germán Cano desviou no meio do caminho e garantiu o segundo gol do Fluminense.

Segunda etapa sem sustos

No segundo tempo, mesmo precisando do empate, o Vasco teve dificuldades para criar boas oportunidades. A melhor chance veio em um contra-ataque: Serna puxou a jogada, passou para Arias, que rolou para Bernal finalizar rente à trave.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 10 pontos e assumiu a 5ª colocação na tabela. O Vasco, por sua vez, permaneceu com 13 pontos, ocupando a 3ª posição.

Próximos desafios

O Fluminense volta a campo no sábado (10) para um clássico contra o Flamengo, no Maracanã. Já o Vasco encara o Sampaio Corrêa na segunda-feira (12), em busca de reabilitação no campeonato.