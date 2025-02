Galã dos anos 90, Mauricio Mattar surge nas redes após nova harmonização facial aos 60 anos

O cantor e ator Mauricio Mattar passou por uma nova harmonização facial. Aos 60 anos, ele já havia realizado procedimentos estéticos no rosto em julho de 2022. Agora esteve em uma clínica em São Paulo para renovar o visual e rejuvenescer.

Mauricio foi galã de novelas dos anos 90 e exibiu o novo rosto nesta quarta-feira (05), ao surgir em um vídeo publicado pela clínica. Na postagem, as responsáveis pela transformação afirmam que ele está "mais bonito".

Ele também chegou a admitir que tinha um medo de mexer no rosto, mas se disse muito satisfeito com o resultado: "Eu sempre tive medo de mexer no meu rosto, justamente por conta de exageros que vejo por aí, e você doutora foi muito cuidadosa e precisa no que diz respeito a cuidados de ser sútil, o resultado é nítido e aí está, só tirou do meu rosto o ar de cansaço natural do tempo e devolveu a leveza num semblante harmonioso. Parabéns, minha amiga, você é o CARA!!", escreveu ele nos comentários.