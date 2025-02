Flamengo 'atropela' a Portuguesa e se torna líder do Cariocão

O Flamengo venceu a Portuguesa-RJ por 5 a 0 na noite desta quarta-feira (5), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. O jogo foi válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca e colocou o Rubro-Negro na liderança da competição.

A equipe comandada pelo técnico Filipe Luís dominou as ações desde o início e abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, com gol de Juninho. Na segunda etapa, o Flamengo ampliou com Luiz Araújo, aos 12 minutos, e Arrascaeta, que converteu um pênalti aos 15. Mateus Gonçalves, aos 25 minutos, e Wallace Yan, aos 42, fecharam a goleada rubro-negra.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 13 pontos, assumindo a liderança do Campeonato Carioca. Já a Portuguesa segue com apenas 6 pontos, ocupando a vice-lanterna da competição e ligando o sinal de alerta na luta contra o rebaixamento.

O próximo compromisso do Flamengo na competição será o Fla x Flu, no sábado, enquanto a Portuguesa busca a reabilitação diante do Boavista.