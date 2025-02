Piloto é internado após cair de cabeça em treino da MotoGP

Atual campeão mundial de MotoGP, o piloto espanhol Jorge Martín está internado no Hospital Aurélio, em Sepang, na Malásia, após sofrer um acidente durante o treino desta quarta-feira (5) no circuito internacional da cidade. Martín perdeu o controle de sua moto e foi arremessado, caindo de cabeça no asfalto. A viseira do capacete que ele usava se quebrou devido ao impacto da batida.

Martín perdeu o controle de sua moto e acabou sendo arremessado. Ele caiu de cabeça no asfalto da pista. O visor do capacete que o piloto usava quebrou com o impacto da batida no chão.

Leia também!

Cantor gospel vítima de bala perdida é enterrado no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo



Gonçalense encontra 'corpo estranho' em molho de tomate e registra caso na delegacia

Dono do título mundial de 2024, o piloto espanhol chegou ao hospital queixando-se de dores nos pés e em uma das mãos. Ele foi submetido a exames, que constataram uma fratura na mão direita e múltiplas fraturas no pé esquerdo. Jorge Martín passará a noite hospitalizado. Ainda não se sabe se ele terá que passar por cirurgia.

Em suas redes sociais, ele escreveu: “Não foi o melhor começo da temporada de 2025! Mas o ‘martinator’ sempre volta mais forte!”.