Cantor gospel vítima de bala perdida é enterrado no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo

Foi sepultado no início da tarde desta quarta-feira (5), no Cemitério São Miguel, o corpo do pedreiro, presbítero e cantor evangélico, Reginaldo Menezes, de 52 anos, que morreu após ser baleado durante um tiroteio na Avenida Doutor Albino Imparato, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na última terça-feira (3).

O presbítero, conhecido como Régis Menezes, era morador de Itaboraí e estava a caminho do trabalho [como pedreiro] quando foi atingido pela bala perdida.

Consternados pela perda, familiares e amigos estiveram presentes para prestar as últimas homenagens.

"Ele era unanimidade, sempre levava a palavra de Deus, era uma pessoa alegre, com ele não tinha tempo ruim. Nunca vi ele mal humorado, aborrecido. Tratava todo mundo igual e vai deixar um grande legado pra toda nossa família", disse Ariane de Menezes, 28 anos, filha de Reginaldo, que era pai de 6 [um em memória] e avô de 17 netos.

Ivone dos Santos, sobrinha, e Ariane de Menezes, filha de Reginaldo | Foto: Layla Mussi

Cantor evangélico, Regis Menezes tinha um projeto chamado "Louvorzão", na qual se reunia com amigos para levar música e fé a diversas igrejas evangélicas.

"Ele ia gravar agora o "Louvorzão", estava animado. A gente não tem nem palavras para esse momento, ele era uma pessoa maravilhosa, companheira, um pai e avô presente, prestativo em todo o bairro, com todos a sua volta", afirmou a sobrinha, Ivone dos Santos, 55 anos.

Além de pai de sangue, Regis também era pai de coração de muitas pessoas. Como do jovem Matheus Gabriel, seu enteado, que trabalhou por muitos anos ao lado de Regis como seu servente nas obras.

"Ele era um pai para gente, aconselhava, estava sempre presente, tirava do corpo dele para dar pra você. É uma coisa que eu até falava pra ele, que até na minha vida, que sou enteado dele, ele se fazia presente. Vai fazer uma falta enorme, não tenho nem palavras", completou Matheus, que vestia, junto à familiares e amigos, uma camisa em homenagem a Regis Menezes.

1/2 Amigos usaram camisas em homenagem ao cantor | Foto: Layla Mussi

2/2 Matheus Gabriel, enteado | Foto: Layla Mussi