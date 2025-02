Na próxima sexta-feira (7), às 9h, o Mercado Municipal de Niterói recebe o título de Patrimônio Histórico, Cultural, Turístico, Gastronômico e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A entrega simbólica será feita pela deputada estadual Verônica Lima, autora da Lei 10.259/2024, em uma cerimônia que reunirá autoridades como o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; o presidente da Embratur, Marcelo Freixo; a presidenta da Fundação de Arte de Niterói, Micaela Costa; o vereador Sylvio, além de comerciantes e representantes da cultura local.

Inaugurado em 1930, o Mercado Municipal foi um dos mais importantes centros de abastecimento do Brasil, chegando a ser comparado ao Mercado Central de São Paulo. Após décadas de abandono, sua reabertura marcou um novo momento para a cidade. Hoje, além de oferecer uma grande diversidade de produtos, o espaço se tornou um ponto de encontro para moradores e turistas, valorizando a cultura local e impulsionando a economia.

Mais do que um polo comercial, o Mercado Municipal se consolidou como um espaço de grande relevância cultural, turística e social. Desde sua reabertura, o local gerou um impacto econômico expressivo, com movimentação superior a R$ 100 milhões e a criação de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, segundo sua administração.

“O Mercado Municipal de Niterói é muito mais do que um centro de comércio. Ele carrega a memória, os sabores e as histórias da nossa gente. Reconhecê-lo como Patrimônio Imaterial do Estado é preservar essa identidade cultural, garantir que futuras gerações possam vivenciar essa tradição e fortalecer a economia local. É um símbolo de pertencimento e resistência da nossa cidade Sorriso”, destaca a deputada Verônica Lima.