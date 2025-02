Suspeito de matar tenente-coronel da PM a pauladas é preso

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e policiais militares prenderam, na manhã desta terça-feira (4), o suspeito de matar o tenente-coronel da Polícia Militar Alexandre Magno Mousinho Barreto, de 53 anos. O homem, de 47 anos, é apontado como autor do crime ocorrido no último domingo (2), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

No dia do enterro da vítima, nesta segunda-feira (3), a 4ª Vara Criminal do Rio expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito.

De acordo com as investigações, após cometer o crime, o suspeito fugiu para uma área de mata próxima ao local e permaneceu escondido. Ao sair do esconderijo, na manhã desta terça-feira, foi capturado por policiais que o monitoravam na Rua Cabiúna, próximo ao centro de Campo Grande.

Ele foi conduzido à 35ª DP (Campo Grande), mas logo em seguida transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca.

As primeiras informações indicavam que o tenente-coronel reformado teria sido atacado ao tentar separar uma briga. No entanto, com o avanço das investigações, foi revelado que a motivação do crime estaria relacionada à cobrança de uma dívida pela compra de um carro. A vítima foi assassinada a pauladas ao tentar cobrar o pagamento. Ele foi atingido na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

Alexandre atuou na Polícia Militar por mais de 30 anos. Sua esposa trabalha como perita no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande e estava de plantão no momento em que o corpo do marido chegou à unidade.